Рубль обвалился до исторических минимумов. Торги на Мосбирже отложены

Согласно данным Bloomberg, на международных торгах стоимость евро сегодня на пике достигала 132 рублей, а доллара — 117 рублей. При этом на момент написания новости евро торгуется там по 119 рублей, а доллар — по 108 рублей.

Это происходит на фоне официального опубликования Евросоюзом запрета на операции с активами Центрального банка России — меры, которая ранее никогда не предпринималась.

Тем временем официальный курс евро по Центробанку по-прежнему составляет 93 рубля, а доллара — 83 рубля. При этом торги на Московской бирже по решению Банка России были отложены. Если обычно они начинаются в 6:50 по московскому времени, то сегодня торги на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо откроются лишь в 10 утра. Остальные рынки откроются не ранее 15:00, пишет пресс-служба регулятора, добавляя, что дополнительно об этом будет уточнено в 13:00.