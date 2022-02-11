Центробанк закрепил курс валют. Евро официально дороже 100 рублей

На сайте Банка России появился курс валют на 1 марта. Согласно ему, один доллар будет стоить завтра 93,56 рубля, а один евро обойдется в 104,48 рубля.

Это более чем на 10% выше, чем курс на сегодня, 28 февраля: 83,55 рубля за доллар и 93,6 рубля за евро.

Напомним, что в ходе торгов курс валют сильно колебался, на пике евро торговался по 132 рубля, а доллар — по 117 рублей.

Падение во многом обусловлено западными санкциями против Центробанка РФ, которому заморозили зарубежные валютные активы. После этого регулятор поднял ключевую ставку сразу до 20% и вместе с Министерством финансов обязал всех экспортеров продавать 80% валютной выручки.

При этом на Лондонской фондовой бирже наблюдается очень сильное падение стоимости ценных бумаг крупнейших российских компаний, включая Сбер, который потерял 75% стоимости.