Цена бумаг Сбера рухнула на 75%. Рубль просел более, чем на 20%

В ходе торгов на Лондонской фондовой бирже стоимость ценных бумаг крупных российских компаний обвалилась вдвое и даже сильнее. К примеру, бумаги Сбера подешевели сразу на 75,11%. Одновременно на Московской бирже падает рубль — стоимость доллара уже уверенно превышает 100 рублей, хотя курс крайне нестабилен.

Как пишет «Интерфакс», по последним данным один доллар США обойдется в 106,445 рубля, а один евро — в 119,685 рубля. Это соответственно означает плюс почти 23 и 27 рублей к курсу по закрытию вчерашних торгов или рост более чем на 20%.

В моменте доллар уже поднимался до 117,8 рубля, а евро — до 132,9 рубля.

На Лондонской бирже кроме Сбера заметно подешевели и другие компании: «Норникель» просел на 58,33%, «Новатэк» — на 49,43%, «Фосагро» — на 45,53%, «Роснефть» — на 45,51%.