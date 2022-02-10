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ЦБ поднял ключевую ставку до 20%. Минфин обязал экспортеров продавать валютную выручку

«Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения»

Фото: Global Look Press

Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до 20%, то есть более чем вдвое. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета директоров регулятора. Там считают, что это должно спасти сбережения россиян от «обесценивания».

«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — объясняет пресс-служба Банка России.

Там также констатируют «координальное изменение» состояния, в котором оказалась российская экономика.

Тем временем Министерство финансов в координации с Банком России обязывает резидентов-участников российского рынка, экспортирующих товары за рубежом, продавать 80% от всей своей валютной выручки.

Причины такого решения не приводятся, однако, вероятно, это связано с беспрецедентными санкциями против Центробанка, активы которого в западных странах были заморожены. Ранее регулятор самостоятельно продавал валюту, чтобы обеспечить поддержку рубля.

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