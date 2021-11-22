«12 миллиардов – это копейки, если поделить на всех и на год»: в сети в шоке от размера подачки бюджетникам

Пресс-служба кабинета министров с пафосом сообщила, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетников.

«Более 12,2 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов и тех, кто трудится в области науки и культуры. Из этих средств более 2,9 миллиарда рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 миллиарда рублей – научных. Более 2,6 миллиарда рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 миллиарда рублей – учреждения культуры.

Подчёркивается, что вопрос обсуждался на заседании правительства 8 декабря. Мишустин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с министерством финансов следить за тем, чтобы средства дошли до всех людей, которым они положены.

«Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», – приводятся слова Мишустина в сообщении.

О том, насколько будут повышены зарплаты не сообщается, как и о том, на какой срок выделены средства. Но догадаться, почему об этом не говорится – не трудно.

Вот и в соцсетях всё посчитали и… прослезились.

«Мда, ну и копейки», - вздохнул читатель.

«Согласен. Если поделить на всех и, что логично, на год, то каждому достанутся копейки. А пафоса в новости, как будто золотые горы отвалили», - поддержал предыдущего комментатора следующий.

«Росстату, наверное, поднимут, который статистику рисует. Он и напишет потом, что бедных снова стало меньше», - рассуждает москвич.

«Копейки на фоне растрат на собственные нужны и не факт, что все деньги дойдут. В случае с зарплатами врачей в ковид-режиме было много спорных моментов, когда должным образом не начисляли деньги», - напоминает врач.

«Аж сплясать от радости хочется из-за 500 повышенных бюджетникам рублей», - ироничен сотрудник ВУЗа.

«Интересно, в этот раз нам хоть что-нибудь достанется? Ни в мае, ни в октябре не прибавили ни копейки. На днях награждали областными грамотами, мне работнику культуры с 20 летним стажем, вручили благодарственное письмо на тоненькой изляпанной чем-то бумажке с подписью мэра города и вялую розу со сломанной головкой. И всё...» - рассказывает свою историю женщина.

«Что-то повысили намного меньше, чем помощникам депутатов, которым подняли зарплату на 20%», - в шоке экономист.

«А техперсонал снова забыли. Но ничего, мы уже научились жить на МРОТ», - звучит напоследок ещё один ироничный комментарий.