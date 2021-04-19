Смогут ли «отключить» рубль от доллара?
Известный экономист, бывший первый зампред ЦБ РФ (1992-1998 гг.) Александр Хандруев - о том, смогут ли США запретить России менять рубли на доллары
– Bloomberg пишет, что в администрации Байдена обсуждается возможность санкций, которые ограничили бы обмен рубля на доллар, – говорит эксперт. – СМИ эту новость растиражировали, и теперь в России все обсуждают: запретят ли менять рубли на доллары и что будет, если такие санкции введут…
Это очень печально, тем более, что среди обсуждений можно увидеть много откровенной чуши. Ну что тут сказать?
Я полагаю, что никто подобные санкции накладывать не будет. Обратите внимание: такие заявления делают только безответственные политики, в частности, парламентарии в Евросоюзе. Ни один профессиональный финансист так не говорит. Кроме того, в свете последней онлайн встречи Владимира Путина и Джо Байдена стало ясно: взят стратегический курс на конструктивный диалог.
Как может быть запрещена конвертация? Теоретически, конечно, возможно сделать все. Но на практике это весьма проблематично, да и результат неочевиден.
Вот предлагают отключить Россию от SWIFT. Но тогда компании перейдут на другую расчётную систему – Telex. Эффект тот же, только платежи будут идти медленнее. Более того, есть российские аналоги SWIFT, но они работают пока лишь в пределах ближнего зарубежья (на днях к такой российской системе подключилась Белоруссия – Ред.).
Другими словами, все можно запретить, ограничить, но в каждом случае есть иные пути работы. Парализовать систему не удастся.
Да и зачем, собственно, им вводить такие ограничения? Они что, в ногу себе будут стрелять? Видите ли, за время санкций и ухудшения отношений с США наш товарооборот с Америкой, как ни парадоксально, вырос (а вот с Украиной упал). США не могут обойтись без нашего алюминия, титана. Мы им поставляем нефть и газ – они им обходятся дешевле, так как поставки идут через Северный морской путь… Так зачем им разрушать торговлю?
Пишут также о возможных ограничениях, которые США вроде как предполагают наложить эмбарго на российский суверенный долг. Но мало кто понимает, что под этим подразумевается. А это компаниям и банкам в США просто могут запретить покупать на вторичном рынке российские ценные бумаги. Кому они сделают хуже? Смею предположить, что своему бизнесу.
Российские ценные бумаги с точки зрения доходности очень привлекательны, поэтому не купят их американцы, так купят другие – китайцы, к примеру (к слову, после 2016-го при выпуске еврооблигаций мы добавляем условие – если по независящим от РФ причинам будут невозможны выплаты в долларах или евро, страна обязуется выплатить инвесторам долг в фунтах, швейцарских франках и т.п. – Ред.).
Ещё приводят пример Венесуэлы, которая попала под жёсткие валютные санкции Трампа и в итоге вынуждена была выплачивать России госдолг в рублях. Ну, мы тогда пошли Венесуэле навстречу. Но вот если аналогичные ограничения коснутся России, думаю, мы будем только рады, если за наши нефть и газ мы будем получать рубли: тогда на мировых рынках будет большой спрос на нашу валюту, рубли станут всем нужны.
Да и потом – что значит ввести санкции на долларовые расчёты? Это ещё больше будет подталкивать Китай и другие страны к развитию своих систем. Впрочем, расчёты можно вести и через криптовалюты. Но тогда контроль за движением денежных потоков будет ослаблен и ещё большее развитие получит отмывание денег. Но США этого тоже не хотят.
Напомню, что в СССР рубль был неконвертируемым, а операции граждан с иностранной валютой контролировались Уголовным кодексом. А сегодня в России режим свободного плавания обменного курса рубля, и никто не собирается вводить валютные ограничения. А запретить обмен долларов в России США никак не смогут.
Может, конечно, возникнуть проблема с платежами по картам за рубежом. То есть оплатить по карте с рублёвым счётом товар в западном магазине может оказаться невозможным. Но давно известен классический совет: не кладите все яйца в одну корзину. Хранить сбережения в евро, долларах и рублях (примерно поровну) – полезно и для накоплений, и для ограждения себя от смутных ситуаций типа сегодняшней. В любом случае это лучший способ хеджирования своих валютных сбережений.
Уверяю вас, что «запреты» конвертировать рубль невозможны. если только отношения между Россией и США не дойдут до прямого военного столкновения. Но этого никто не хочет.