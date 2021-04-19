Смогут ли «отключить» рубль от доллара?

Другими словами, все можно запретить, ограничить, но в каждом случае есть иные пути работы. Парализовать систему не удастся.

Да и зачем, собственно, им вводить такие ограничения? Они что, в ногу себе будут стрелять? Видите ли, за время санкций и ухудшения отношений с США наш товарооборот с Америкой, как ни парадоксально, вырос (а вот с Украиной упал). США не могут обойтись без нашего алюминия, титана. Мы им поставляем нефть и газ – они им обходятся дешевле, так как поставки идут через Северный морской путь… Так зачем им разрушать торговлю?

Пишут также о возможных ограничениях, которые США вроде как предполагают наложить эмбарго на российский суверенный долг. Но мало кто понимает, что под этим подразумевается. А это компаниям и банкам в США просто могут запретить покупать на вторичном рынке российские ценные бумаги. Кому они сделают хуже? Смею предположить, что своему бизнесу.

Российские ценные бумаги с точки зрения доходности очень привлекательны, поэтому не купят их американцы, так купят другие – китайцы, к примеру (к слову, после 2016-го при выпуске еврооблигаций мы добавляем условие – если по независящим от РФ причинам будут невозможны выплаты в долларах или евро, страна обязуется выплатить инвесторам долг в фунтах, швейцарских франках и т.п. – Ред.).

Ещё приводят пример Венесуэлы, которая попала под жёсткие валютные санкции Трампа и в итоге вынуждена была выплачивать России госдолг в рублях. Ну, мы тогда пошли Венесуэле навстречу. Но вот если аналогичные ограничения коснутся России, думаю, мы будем только рады, если за наши нефть и газ мы будем получать рубли: тогда на мировых рынках будет большой спрос на нашу валюту, рубли станут всем нужны.

Да и потом – что значит ввести санкции на долларовые расчёты? Это ещё больше будет подталкивать Китай и другие страны к развитию своих систем. Впрочем, расчёты можно вести и через криптовалюты. Но тогда контроль за движением денежных потоков будет ослаблен и ещё большее развитие получит отмывание денег. Но США этого тоже не хотят.