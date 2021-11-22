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В России планируют отказаться от сдачи налоговых деклараций и автоматизировать все вычеты к 2024 году

Глава ФНС анонсировал отказал от деклараций о доходах физических лиц

Фото: ФНС России

Федеральная Налоговая служба (ФНС) в будущем планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ и автоматизировать все вычеты к 2024 году. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в интервью РБК

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», – заявил Егоров. 

Как отмечается, россияне подают около 14 млн деклараций в год, и возможность отказаться от заполнения деклараций будет зависеть от доступа налоговиков к их данным. 

По словам главы ФНС, если у налоговой не будет доступа к данным налогоплательщиков, по которым можно рассчитать налог, то необходимость заполнять декларацию останется. 

«Чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы для него автоматизируем. Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году», – добавил Егоров. 

Сейчас предоставлять декларацию 3-НДФЛ следует: при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры), при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;

при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам; при получении дохода от источников, находящихся за пределами РФ. 

Декларировать доходы также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

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