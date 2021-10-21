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Сегодня, в 10:05

Комитет Госдумы рекомендовал Минфину индексировать выплаты регионам по фактической инфляции

Депутаты считают, что регионам нужно больше денег из федерального центра. Минфин хочет индексировать по плану, а они — по факту

Фото: пресс-служба Госдумы

Заседание комитета по финансовому рынку. Анатолий Аксаков (во главе стола)

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности должны индексироваться не по плановой инфляции, а по фактической, считает комитет Госдумы по финансовому рынку. Депутаты рекомендуют правительству и курирующему этот вопрос Минфину предусмотреть соответствующие корректировки в проекте бюджета ко второму чтению в нижней палате парламента.

Выплаты, о которых идет речь в документе, включают в себя 20% от всех дотаций федерального бюджета субъектам. 

Сейчас, на фоне рекордной инфляции, индексация по фактическим значениям за год предусмотрена только для социальных выплат населению, но не регионам. 

Глава комитета Анатолий Аксаков не исключает, что они сами внесут соответствующие поправки в законопроект, если этого не сделают другие ведомства и комитеты: «Дальше дело комитета по бюджету — учесть его [отзыв комитета по финансовому рынку] или нет. Мы также подумаем о том, чтобы ко второму чтению подготовить поправки об индексации», — поясняет он РБК.

Издание отмечает, что ранее в октябре министр финансов Антон Силуанов обещал индексировать размер бюджетных выплат регионам в соответствии с плановым показателем инфляции.

Теги: #Госдума

Рубрика: Деньги -> Деньги

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