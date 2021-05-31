О покупке "Азбуки Вкуса" ведет переговоры "Яндекс" – The Bell

Источники на рынке ретейла сообщают о возможной покупке премиальной торговой сети «Азбука Вкуса» технологической корпорацией «Яндекс». Об этом пишет The Bell, хотя и уточняет, что конкретного решения пока нет. Сами компании эту информацию комментировать отказываются. По мнению собеседников издания, менять команду «Азбуки» в случае покупки «Яндекс» не станет.

По данным журналистов, бизнес «Азбуки Вкусов» стоит порядка 20 миллиардов рублей, а главной выгодой от его приобретения для «Яндекса» станет работа «Яндекс.Лавки», которая и без того с недавнего времени является эксклюзивным доставщиком торговой сети, традиционно сильного в сегменте готовой еды. Кроме того, присоединение ретейлера может позитивно сказаться на закупочных сетях для сервиса доставки.

Также отмечается, что у двух фирм есть общий акционер — предприниматель Роман Абрамович: в «Яндексе» он миноритарий, но в «Азбуке» ему с партнерами принадлежит более 40%.

Эксперты отмечают, что эта покупка все ещё не дает IT-корпорации возможности выйти в массовый рынок ретейла, но это как минимум первый шаг в этом направлении: «Поставив ногу в дверь с “Лавкой”, теперь они решили поставить и плечо, купив нишевого премиального игрока в Москве и Московской области. Что-то это им даст: бизнес «Азбуки» понятный, нишевый и премиальный. Но это точно не масс-маркет и не большой бизнес», — рассуждает Алексей Кривошапко из Prosperity. Партнер инвестгруппы «Атон» Виктор Дима уверен, что покупка сильного бренда укрепит позиции «Яндекса» в оффлайн-торговле. Он добавляет, что «Азбука» остается чуть ли не последним представителем рынка, который ещё никто не купил.