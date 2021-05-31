Сахмеев Владимир
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Минтруд: Отцы, воспитывающие в одиночку более двух детей, должны получать маткапитал

Ведомство предлагает расширить доступность государственной помощи для отцов-одиночек

На фото отец и сын идут за руку по аллее
Фото: Global Look Press

Министерство труда и социального развития подготовило проект поправок к закону о дополнительных мерах поддержки семьям с детьми. Ведомство предлагает обеспечить маткапиталом всех отцов, которые с 1 января 2007 года воспитывают более двух детей в одиночку.

Предполагается, что для этого отцам необходимо будет обратится в Пенсионный фонд, пишет «Интерфакс»

Также в ведомстве напомнили, что на маткапитал уже могут рассчитывать отцы-одиночки с первым ребенком при некоторых обстоятельствах. Речь идет о ситуациях, когда мать ребенка умерла и не являлась гражданкой России, а также в случае, если мать-гражданка России была лишена родительских прав.

Рубрика: Деньги

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