Минтруд: Отцы, воспитывающие в одиночку более двух детей, должны получать маткапитал

Министерство труда и социального развития подготовило проект поправок к закону о дополнительных мерах поддержки семьям с детьми. Ведомство предлагает обеспечить маткапиталом всех отцов, которые с 1 января 2007 года воспитывают более двух детей в одиночку.

Предполагается, что для этого отцам необходимо будет обратится в Пенсионный фонд, пишет «Интерфакс».

Также в ведомстве напомнили, что на маткапитал уже могут рассчитывать отцы-одиночки с первым ребенком при некоторых обстоятельствах. Речь идет о ситуациях, когда мать ребенка умерла и не являлась гражданкой России, а также в случае, если мать-гражданка России была лишена родительских прав.