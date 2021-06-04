Путин предложил освободить от НДС общепит с выручкой меньше 2 млрд в год

Чтобы переход с упрощенного режима налогообложения для предприятий общественного питания на общий режим при достижении установленных показателей по числу сотрудников не оказался через чур резким президент Владимир Путин предложил ввести пилотный проект, который освободить общепит с годовой выручкой более 2 млрд рублей от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления на ПМЭФ.

«Показательный пример здесь — сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл — отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому… Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год», — пояснил свою задумку Путин.

Он также отметил, что сейчас общепит вынужден прибегать к разного рода «ухищрениям», когда приходит момент перехода на общий режим налогообложения. Другая задача этого предложения — возможное «обеление» бизнеса.

Накануне выступая на том же ПМЭФ омбудсмен по делам малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова также затронула тему перехода на общий режим, выразив непонимание, зачем вообще нужно усиление налоговой нагрузки на растущее предприятие. Она наоборот предложила поощрять к росту бизнес, который дает всё больше рабочих мест.