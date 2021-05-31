Более трети россиян считает сумму в 15-30 тысяч достаточной на одного ребенка

Эксперты провели исследование, которое выявило представления россиян о том, сколько денег нужно на содержание детей.

Согласно результатам опроса банка «Открытие», сумму в 15-30 тысяч рублей в месяц считают достаточной для достойного содержания одного ребенка около 35% россиян. Данные исследования приводит РИА Новости, в нем приняли участие 1000 человек из российских городов с населением более 100 тысяч в возрасте от 18 до 65 лет.

По мнению 33% респондентов, сумма должна быть немного больше, от 30 до 50 тысяч рублей. Еще 20% опрошенных указали на то, что достойное содержание ребенка обойдется в сумму 50-100 тысяч. О том, что на ребенка необходимо более 100 тысяч рублей в месяц, заявили 8% россиян.

При этом 6% респондентов высказали мнение, что месячной суммы в 15 тысяч вполне достаточно.

Ранее 37% россиян рассказали о том, что для исполнения своей мечты им понадобится сумма от пяти миллионов рублей. От трех до пяти миллионов и от одного до трех миллионов потребуется 15% опрошенных, а 14% заявили, что их мечты не измеряются в деньгах.