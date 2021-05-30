Средняя сумма долга по алиментам в России выросла до 190 тысяч рублей

Почти полмиллиона россиян являются невыездными из России, поскольку имеют долги по выплате алиментов, сообщает ОТР со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

За четыре месяца с начала 2021 года приставы подготовили более 330 тысяч постановлений в адрес должников, а средняя сумма алиментного долга составила 190 тысяч рублей. Это является историческим максисмумом для страны.

В Москве же этот показатель выше на 40 тысяч.

Ранее сообщалось, что в правительстве 27 мая прошли обсуждения законопроекта о совершенствовании механизмов взимания алиментов. Отмечается, что в документе в том числе внесут поправки об оперативности принудительного исполнения судебных актов по алиментам.