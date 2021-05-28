ЦБ отозвал лицензию у банка "ИРС" и Заубер Банка

Российский Центробанк с 28 мая отзывает лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Заубер Банка и московского банка «ИРС». Об этом пишет РБК.

Как уточняется, Заубер Банк неоднократно нарушал законы о банковской деятельности, к нему неоднократно применялись меры воздействия, в том числе ограничения на осуществление отдельных видов операций.

«Заубер Банк в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска», — написал регулятор.

Банк занимал 227 место по величине активов в банковской системе России. Он является участником системы страхования вкладов, сейчас в нем назначена временная администрация.

Банк России также заявил о нарушениях федеральных законов банком «ИРС». «Значительную долю кредитного портфеля Банка «ИРС» составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала», — пояснили в ЦБ.

Помимо этого, отметили там, банк был вовлечен в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и участвовал в сомнительных транзитных операциях.

«ИРС» также является участником системы страхования вкладов, в нем назначена временная администрация.

Согласно Федеральному закону N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», временная администрация назначается ЦБ РФ после отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций. В случае отзыва лицензии временная администрация проверяет достаточность средств для удовлетворения требований кредиторов. Если банк будет признан банкротом, то она составляет реестр требований для передачи конкурсному управляющему.