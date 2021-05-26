Эксперты подсчитали, сколько стоит открыть прибыльный бизнес в РФ

Самыми прибыльными сферами малого и среднего бизнеса в первом квартале 2021 стали оптовая торговля, кафе и рестораны, а также дополнительное образование. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Тинькофф» и «Авито», которые приводит РБК.

Для того, чтобы открыть бизнес с нуля по оптовой торговле, понадобится от 350 тысяч, для приобретения готового дела в этой сфере — от 430 тысяч.

На открытие кафе понадобится от 900 тысяч, стоимость же готового бизнеса в сфере общественного питания почти сопоставима — 950 тысяч. Семейный бизнес в этой сфере может обойтись в разы дешевле — от 180 тысяч, если отказаться от найма сторонних сотрудников. Для открытия с нуля бизнеса в сфере дополнительного образования понадобится от 480 тысяч рублей, а при покупке уже готового придется потрать от 500 тысяч.

Как отмечается в исследовании, самый высокий порог входа при покупке готового бизнеса в России наблюдается в сфере ремонта автомобилей — для приобретения мастерской в среднем понадобится три миллиона. А вот открыть с нуля такой бизнес гораздо дешевле — начать свое дело можно уже с суммой от 350 тысяч

Среди дорогих готовых бизнесов аналитики также отмечают сферу грузоперевозок: покупка работающего предприятия может обойтись в 2,5 миллиона, для построения бизнеса с нуля в этой отрасли нужно от 250 тысяч.

Самыми доходными сферами бизнеса в Москве стали оптовая торговля, рекламно-консалтинговые компании, бухгалтерия и HR, а также IT-бизнес и разработка программного обеспечения

Уточняется, что во всех бизнесах, связанных с закупкой товаров для продажи, их стоимость в расчет не принималась.