Задолженность по зарплатам россиян за месяц снизилась на 10% – до 1,5 млрд рублей

178 миллионов рублей задержанных зарплат было выплачено россиянам в период с 1 апреля по 1 мая 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

В общем объеме задолженность работодателей пред россиянами снизилась на 10,3%. Общая сумма долга сейчас составляет 1 миллиард 552,1 миллиона рублей.

Наибольшая часть долгов числятся еще с 2018 года – 860 миллионов рублей (55,4%), 22% — от 2020 года и столько же с текущего года.

Меньше всего с задержками везет сотрудникам обрабатывающей промышленности. Из общего числа обездоленных зарплатой они составляют 43%.

Еще 22,4% оставшихся без зарплаты — сотрудники строительной отрасли. Меньше 10% из списка составляют работники сельского хозяйства, лесозаготовки, добычи полезных ископаемых, транспортной отрасли, социальных услуг и здравоохранения.