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Психиатр, занятый реабилитацией коррупционеров, назвал две их отличительные черты

Политика - Деньги
04:27, 20 мая 2021

Психиатр, занятый реабилитацией коррупционеров, назвал две их отличительные черты
Global Look Press
Global Look Press

Для должностных лиц, признанных виновными в коррупционных делах, в Испании местное психиатрическое сообщество во главе с психиатром Серхио Руисом подготовило курсы реабилитации. 

Блок занятий в форме групповой психотерапии состоит из 32 сеансов, которые проходят в тюремных конференц-залах, пишет New York Times.

В программе предполагается, что осужденные постепенно должны признать свои недостатки, которые привели их к злоупотреблению положением из корыстных целей. Но за этим им также придется участвовать в сессиях «восстановления правосудия», где они попросят прощения у жертв своих экономических преступлений.

Новаторством психиатра Руиса стало то, что, пока эксперты от пси-наук «до тошноты» изучали маньяков и других жестоких преступников, из их поля зрения выпадали «белые воротнички» со своими ценностями, убеждениями и личностными патологиями.

Руис считает, что коррумпированные умы обладают уникальной способностью создавать исключения из собственных правил. Когнитивные психологи иногда называют это «моральным разобщением». У них есть замысловатые способы объяснить свои проступки тем, что они приносят пользу другим, а не лично себе.

Имея примерно те же ценности, что в общем приняты в социуме, коррупционеры отличаются эгоцентризмом и нарциссизмом, полагает психиатр. Многие из них уверены, что они «не такие преступники, как все». 

Один из осужденных руководителей нотариальных контор оправдывал себя тем, что платит подчиненным достойную зарплату, в отличии от начальников других подобных учреждений. Вместе с тем он даже пытался вернуть часть мошеннических денег, прежде чем был арестован.

Социальные работники отмечают, что иногда для того, чтобы осужденный за коррупционные преступления человек признал свою вину, уходят целые месяцы.

В целом коррупционные дела от общего массива преступлений в Испании составляют 5%. Здесь надеются, что мздоимцы могут, отбыв наказание, вернуться в общество с новыми продуктивными установками.

Теги: #Коррупция

Рубрика: Деньги

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