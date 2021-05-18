"Магнит" согласовал покупку "Дикси" почти за 93 млрд

Сеть магазинов «Магнит» согласовала условия покупки своего конкурента «Дикси». Сделка предварительно оценивается примерно в 92,4 миллиарда рублей, пишет пресс-служба «Магнита», но эта цифра ещё может измениться, а саму покупку предстоит одобрить Федеральной антимонопольной службе. Бренд и юридическое лицо «Дикси» сохранятся, как и команда топ-менеджеров ретейлера.

В случе, если сделка, намеченная на 31 августа 2021 года (она может быть продлена до 30 сентября), состоится, «Магнит» увеличит число своих точек на 2612, также в него войдут 39 магазинов «Мегамарт». Большая часть магазинов «Дикси» (1787 штук) приходятся на формат «у дома» в Москве и Санкт-Петербурге. Президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг отмечает, что сделка даст компании возможность усилить свои позиции в двух столицах: его доля в таком случае возрастет более чем вдвое — с 3,8% до 8,2% в Москве и Подмосковье, в Петербурге и Ленинградской области — с 6,6% до 19,6%. «Усиление физического присутствия в Москве и Санкт-Петербурге предоставит значительную поддержку дальнейшему развитию наших онлайн инициатив», — добавляет Дюннинг.

Отмечается, что покупка «Дикси» поможет сети «Магнит» уменьшить разрыв с его ключевым конкурентом X5 Retail Group, куда входят бренды «Пятёрочка», «Карусель» и «Перекрёсток».