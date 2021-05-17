Минсельхоз предупредил о возможном подорожании сахара из-за опоздания посева свеклы

Правительство рассматривает новые меры сдерживания цен на сахар. Об этом заявила заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков, пишет «Коммерсантъ».

Как пояснила замглавы ведомства, в этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и с учетом завершения соглашения о фиксации цен это может привести к удорожанию сахара.

С 1 июня заканчивает свое действие соглашение о фиксации цен на сахар, которое удерживало отпускную стоимость сахара на уровне 36 рублей за килограмм, а розничную — на уровне 46 рублей. Правительство не собирается его продлевать и обдумывает новые меры по регулированию рынка. Предлагается создать интервенционный фонд, а также утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта.

Сообщается, что с 15 мая по 31 августа будет действовать беспошлинная квота на импорт сахара в объеме 350 тысяч тонн. Трейдером, по информации издания, скорее всего станет «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), которую контролирует государство. Она уже заявила о готовности отгрузить к 1 июня 25 тысяч тонн сахара промышленным потребителям по 43,5–46 рублей за килограмм с НДС с доставкой в Москву.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько пояснил, что из-за холодной и дождливой погоды сбор свеклы на юге может начаться не в конце июля, а ближе к концу августа, что отсрочит запуск заводов.

По словам Лут, Минсельхоз будет рекомендовать предприятиям в регионах продавать сахар в первую очередь торговым сетям.

Отмечается, что на сахар приходится 15–90% себестоимости кондитерских изделий. Из-за роста цен небольшие и средние предприятия работают с нулевой или даже отрицательной рентабельностью.