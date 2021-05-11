Запрещать брать кредиты на свой паспорт можно будет через портал госуслуг

Получила продолжение инициатива зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Гетта. В феврале он предложил заняться законопроектом, который позволит россиянам превентивно защититься от мошеннических кредитов.

За последние годы из-за удобства заемных сервисов легче стало использовать украденные паспортные данные граждан. Так, граждане часто обнаруживают, что на них оформлены кредиты, которыми они никогда не пользовались.

Теперь в Госдуме подготовлен законопроект, согласно которому россиянин через портал «Госуслуги» может в своей кредитной истории оформить отказ от любых ссуд, пишет РБК.

С готовым проектом закона вскоре начнут работать профильные ведомства, которые укажут на нюансы для внесения поправок.

Предполагается, что информация будет хранится в Центральном каталоге кредитных историй базы Банка России.