"Сажать и расстреливать": эксперт прокомментировал повышение цен на авиабилеты

Совладелец Внуково Виталий Ванцев в комменатрии РБК предупредил россиян о росте цен на авиабилеты. По его словам, уже этим летом стоимость билетов на самолет вернется к уровню 2019 года (в 2020-м из-за пандемии цены резко упали), а в 2022 году летать станет еще дороже. Насколько оправданно повышение цен на авиабилеты в 2021 году, Sobesednik.ru рассказал вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

Эксперт подчеркивает, что цена билета на самолет складывается из многих составляющих. Одна из главных – стоимость топлива, повышением цен на которое в 2021 году главным образом и объясняют подорожание авиабилетов. Но Гусев не считает этот аргумент убедительным.

– У любой авиакомпании есть возможность не заправляться на топливно-заправочных комплексах (ТЗК) в аэропортах, которые находятся в монопольном владении, а приобретать авиатопливо самостоятельно, – объясняет эксперт. – Поэтому заявления владельцев аэропортов, в распоряжении которых находятся ТЗК, что у них резко выросла цена на топливо, несколько некорректны. И им можно задать вопрос: а насколько политика ТЗК выстроена таким образом, чтобы они страховали свои риски?

К примеру, возьмём национальные индексы по керосину. 29 апреля 2021 года у нас керосин стоит 42 300 рублей за тонну. Если мы возьмём 29 апреля 2020 года, было сильное падение из-за пандемии: керосин стоил 25 000 рублей за тонну. Если мы берем 29 апреля 2019 года, керосин стоил 43 000 рублей за тонну.

То есть, на сегодня мы можем констатировать, что авиакеросин в 2021 году почти на 3% дешевле, чем в 2019. Вот почему постоянная просьба «дайте нам денег» совершенно некорректна. Дело в том, что авиакомпаний и аэропортов не выстроена адекватная торговая политика, которая позволяет страховать их риски.

– Проблемы авиакомпаний – дело не государства и даже не Федеральной антимонопольной службы. Я бы задал вопрос господину Ванцеву: а насколько у вас развита конкуренция в топливно-заправочном холдинге? Как ваши компании заправляют самолёты? Может, из-за того, что монополизированы заправки, и растёт цена топлива?

Немаловажную роль в формировании конечной цены на авиабилет, напоминает Гусев, играет и эффективность перевозок.

Вице-президент НТС Дмитрий Гусев//фото: стоп-кадр YouTube

Президент Независимого топливного союза признает: сегодня у многих есть недоверие к качеству самолетов российского производства.

– Надо в первую очередь подумать, как создать идеальные условия и выйти в рынок. А не так, что мы за государственный счёт создали самолёт, с помощью государства отдаём его в лизинг, а сами не ремонтируем, ничего не делаем, – говорит эксперт. – Уровень сервиса, тем более при государственной поддержке, должен быть на максимальном контроле, потому что низкая реализация самолёта или некачественные самолёты при условии, что государство столько денег туда влило, – это просто растрата государственных денег.

– Разработка сделана, самолёт создан, но не продаётся. Тут нужно, как говорится, «сажать, расстреливать» и заставлять нормально работать.

Васильев Николай.