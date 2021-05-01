Что будет с ценами на авиабилеты в 2021 году: прогнозы экспертов

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев известил государство и всех нас о неизбежном росте цен на авиабилеты.

Сначала подешевевшие в 2020 году билеты должны вернуться к уровню цены 2019 года, а потом – дорожать дальше.

Почему дорожают билеты на самолеты

Ковидные убытки авиакомпаний в 2020 году, по словам Ванцева, составили рекордные 130 миллиардов рублей, а пассажиропоток упал на 46%. С лета 2020 года цены на авиабилеты снизились на 30%.

«В целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом», – дал комментарий Ванцев изданию РБК.

Плюс к тому совладелец Внуково упомянул два любопытных обстоятельства. Во-первых, из-за падения курса рубля лизинговая аренда иностранных воздушных судов подорожала на 15-20%. Как раз на столько процентов поднялась стоимость билетов на апрель-июнь 2021 года на отдельные направления, что зафиксировал ряд онлайн-агрегаторов и тут же опроверг Минтранс – на том основании, что это, мол, частный случай, не говорящий о реальном положении дел рынка.

Фото: Global Look Press

Во-вторых, у авиакомпаний выросли затраты и по керосину. А стоимость билетов в этой критической, видимо, ситуации продолжает не подниматься.

«Есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно – либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», – заявил Ванцев.

Правда, оговорившись, что повышать тарифы надо грамотно и аккуратно, чтобы не потерять загрузку рейсов.

«Повышение цен на авиабилеты неизбежно»

Если задуматься над словами Ванцева, мысли приходят серьёзные: уж не мировые ли санкции – читай, Крым, Донбасс, Скрипали и Навальный, а также нефтяной конфликт с саудитами, взвинтили цены на полёты по стране?

Фото: Global Look Press

Позицию авиакомпаний по этому вопросу изложил в интервью Sobesednik.ru директор агентства Авиапорт Олег Пантелеев.

– Представьте, что у вас с 2019 года уменьшилась зарплата. И вот вы через пару лет пришли к работодателю и говорите: я всё понимаю, но давайте всё-таки как-то решать. В силу сложной экономической ситуации наше государство может предоставить бизнесу ограниченный ресурс помощи.

– Поэтому повышение цены билетов – мера неизбежная и естественная.

– Однако доходы россиян в последнее время не растут, а падают.

– Я всё понимаю. Но повышение цены билетов не будет критическим.

Фото: Global Look Press

– Ваш коллега Ванцев отметил, что цены надо поднимать аккуратно, чтобы не потерять пассажиров.

– Это справедливо. Но при этом авиабизнес не может заниматься благотворительностью. Не стоит идти на поводу у клиента, который не может оплатить услуги. Тут даже лучше продать меньше билетов, но по адекватной стоимости.

Внешнеполитические события в какой-то мере влияют на рынок авиаперевозок, однако другие факторы – например, холодное лето, могут повлиять на цену топлива гораздо сильней, – отметил эксперт.

«Надо сажать и расстреливать»

А вот с точки зрения экспертов Независимого топливного союза, причины ситуации действительно лежат далеко от внешней политики – однако в совершенно другой стороне, чем утверждают авиакомпании.

– По поводу авиакомпаний, как и других отраслевых предприятий, у меня давно есть чёткое мнение, – рассказал Sobesednik.ru вице-президент НТС Дмитрий Гусев. – В рамках рыночной экономики, в рамках туристического есть такой полезный инструмент, как хэджирование. Объясню, что это такое, чуть позже.

Дмитрий Гусев//фото: стоп-кадр YouTube

У любых авиакомпаний есть возможность приобретать авиатопливо самостоятельно, а не только в рамках топливно-заправочных комплексов в аэропортах, которые находятся в монопольном владении.

– Поэтому заявления владельцев аэропортов, в распоряжении которых находятся топливно-заправочные комплексы, что у них резко выросла цена на топливо, несколько некорректны.

И им можно задать вопрос: а насколько политика ТЗК выстроена таким образом, чтобы они страховали свои риски? К примеру, возьмём национальные индексы по керосину. На 29 апреля 2021 года у нас керосин стоит 42 300 рублей за тонну. Если мы возьмём 29 апреля 2020 года, было сильное падение из-за пандемии: керосин стоил 25 000 рублей за тонну. Если мы берем 29 апреля 2019 года, керосин стоил 43 000 рублей за тонну.

Фото: Global Look Press

То есть, на сегодня мы можем констатировать, что авиакеросин в 2021 году почти на 3% дешевле, чем в 2019-м. Постоянная просьба дать денег совершенно некорректна, потому что у всех авиакомпаний и аэропортов не выстроена адекватная торговая политика, которая позволяет страховать их риски.

Все билеты, особенно на зарубежные рейсы, номинируется в евро и в долларах, курс значительно вырос с 2019 года, соответственно, стоимость керосина, просчитанная в евро – а базовые тарифы просчитываются в евро или в долларах, опять-таки упала.

– Проблемы авиакомпаний – дело не государства и даже не Федеральной антимонопольной службы.

Я бы задал вопрос господину Ванцеву: а насколько у вас развита конкуренция в топливно-заправочном холдинге? Как ваши компании заправляют самолёты? Может, из-за того, что монополизированы заправки, и растёт цена топлива?

Если мы говорим сегодня об энергоэффективности и об эффективности перевозок, нужно каким-то образом регулировать стоимость самолёта, приобретать, в конце концов, российские самолёты, а не Боинги и Эйрбасы, которые номинированы в евро и в долларах и стоимость которых очень высока при падающем курсе рубля.

Фото: Global Look Press

Выходите на рынок и хэджируйте риски! – подсказывает эксперт. – Вы приходите на биржу, и вам нефтяная компания предлагает: я готова продать вам в январе по такой цене, в феврале по такой, в марте по такой – вы покупаете этот контракт, и в зависимости от рыночных котировок он меняется, но у вас цена уже зафиксирована. Вы можете зафиксировать цену керосина на год-два вперёд, как это делают все мировые компании. Если он подорожает, вы купите его по рыночной цене, но за счёт этого рыночного демпфера будете иметь компенсацию.

Вспоминаем прошлый год, когда цена керосина упала до 25 000 за тонну: ни одна из российских авиакомпаний не создала стратегические резервы, не закупила большие объёмы топлива, чтобы можно было несколько месяцев летать на керосине в два раза дешевле, чем он стоит по рынку. Сначала авиакеросин в прошлом году упал, потом резко вырос, и наши авиакомпании стали кричать: а-а, резко вырос керосин!

Ребята, это хедж – когда всё упало, надо было закупаться фьючерсами, и тогда вы были бы застрахованы на полгода вперёд по идеальной цене. Большинство авиакомпаний в мире продолжают, как говорится, при прочих равных летать и работать по рыночным, а не российским ценам и сохраняют экономику.

– Почему наши компании не пользуются таким вроде бы простым, известным и эффективным коммерческим инструментом, как хэджирование?

– У нас никто не пользуется простыми инструментами – ни колхозники, ни металлурги, никто.

– Потому что считают, что лучше попросить у государства, чем создавать эффективную компанию.

– Заявление Виталия Ванцева адресовано государству с целью получения денег?

– На мой взгляд, да. Посыл примерно такой: либо я сейчас буду поднимать билеты, либо дайте мне какую-нибудь компенсацию на топливо, разрешите поднять топливный сбор или ещё что-то. Ещё раз говорю, это не совсем корректно – постоянно дёргать нефтяную отрасль, потому что нефтянка должна всех спонсировать.

– Ребята, есть куча инструментов, будьте самостоятельными! Почему мы получать хотим, как при капитализме, а работать, как при социализме? Это неправильно.

– Как вам кажется, почему у нас не покупают российские самолёты и платят за лизинг иностранных? Отечественному авиастроению совсем не доверяют?

– Да, но это комплексный вопрос.

– Если люди привыкли, например, к турецкому сервису, то как мы ни бьёмся, а не получается у нас создать такие же условия на южном побережье Чёрного моря. И это проблема не турок, что они делают так дёшево, а наша, что мы не можем создать такие же условия. И здесь то же самое.

Надо в первую очередь подумать, как создать идеальные условия и выйти в рынок. А не так, что мы за государственный счёт создали самолёт, с помощью государства отдаём его в лизинг, а сами не ремонтируем, ничего не делаем. Уровень сервиса, тем более при государственной поддержке, должен быть на максимальном контроле, потому что низкая реализация самолёта или некачественные самолёты при условии, что государство столько денег туда влило, – это просто растрата государственных денег.

– Разработка сделана, самолёт создан, но не продаётся. Тут нужно, как говорится, «сажать, расстреливать» и заставлять нормально работать.

Одни создают комфортные для себя условия с торговлей топливом, приводящие к росту цены на авиакеросин, другие осваивают бюджетные средства на строительство самолетов, которым мало доверия… а расплачиваться в конечном счете приходится пассажирам. Причем дважды: субсидии авиакомпаниям идут из бюджета, пополняемого нашими налогами. А уж о росте цен на авиабилеты и говорить не приходится, это чувствует на своем кармане каждый.

Васильев Николай.