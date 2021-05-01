Что будет с ценами на авиабилеты в 2021 году: прогнозы экспертов

Фото в статье: стоп-кадры YouTube

"Всю страну разворовали, плакать хочется": что сказала пенсионерка Володину. Полный текст
Алексей Емелин // фото: Global Look Press

Емелин – в "Авангарде" медицинских скандалов: что доводит хоккеистов до больничной койки
Фото: Global Look Press

Потапенко: Мы вернулись в брежневское время – раскачиваем вагон и делаем вид, что едем
Фото: depositphotos

Устроивший перепланировку москвич рискует остаться без жилья: как не повторить его судьбу
В центре внимания
Фото в статье: стоп-кадры YouTube
"Лучшее видео последнего 30-летия": пенсионерка "уничтожила" Володина на улице перед камерами
"Он сказал – переспишь со мной, и роль твоя": Лужина впервые рассказала о домогательствах
Приз ММКФ посвятили Навальному в присутствии Михалкова и Мединского

Новости дня

01 мая, суббота

[00:11]ЕС назвала неприемлемым запрет на въезд в РФ для 8 высокопоставленных европейцев

30 апреля, пятница

[23:23]Сотрудники полиции не стали срывать показ фильма о геях-скинах в Москве
[22:39]Философ Славой Жижек сравнил журнал DOXA с Берни Сандерсом и вызвал Бастрыкина на дебаты
[21:42]Адвокату Ивану Павлову запретили пользоваться интернетом
[21:01]Пасхальная инфляция: ингредиенты для выпечки кулича за год подорожали на 7,5%
[20:24]МВД, ФСБ и администрация Оренбурга сорвали концерт Noize MC
[19:21]Поддержавшая "иноагентов" Монеточка появилась на билборде Spotify в Нью-Йорке
[17:14]Сторонницу Навального уволили из "Мосгортранса" из-за публикации разговора с начальником
[16:55]"Сажать и расстреливать": эксперт прокомментировал повышение цен на авиабилеты
[16:36]Лжесвидетель по делу Ефремова приговорен к году исправительных работ
[15:58]Ведущие адвокаты России единодушно требуют прекратить преследование Ивана Павлова
[14:54]Кремль мало что знает о резонансных делах ФСБ и не собирается в них разбираться
[14:03]У тещи адвоката Ивана Павлова случился инсульт из-за обысков
[13:43]Власти внесли штабы Навального в список экстремистов. Вчера они были распущены
[13:29]"Надеюсь, это позорное дело будет прекращено": Павлов о своем задержании
[12:33]"Суровость приговора шокирует": В Rammstein поражены сроком за репост их клипа
[12:27]В Британии свыше 13,2 млн привиты от COVID-19 – это четверть населения страны
[12:10]Актриса "Ленкома" Александра Захарова поддержала установку памятника Лужкову в Москве
[11:52]В офисе "Команды 29" обыски. С адвоката там взяли подписку о неразглашении
[11:13]США практически приостановят выдачу виз россиянам и сократят штат посольства
[10:29]В Питере закрасили граффити с силовиком – оно продержалось дольше Навального
[08:54]Не SWIFTом, так нефтью, чехи против Земана, увольнение Лобкова. Главное к 30 апреля
[08:04]Россияне попросили Путина разрешить родителям приходить на утренники в детсады
[02:00]Сына экс-замгенпрокурора задержали по показаниям наемного убийцы
[00:22]Глава Коми прокомментировал обвинения в намерении "урыть" коммуниста Михайлова

29 апреля, четверг

[23:51]Генпрокуратура Кыргызстана готовится завести дело по статье о преступлении против мира
[22:56]Коммунист обвинил главу Коми Владимира Уйбу в угрозах "урыть" его
[21:07]Обвиненный в госизмене физик Виктор Кудрявцев умер в возрасте 77 лет
[20:47]Апартаменты легализуют в жилищном законодательстве
[20:25]В правительстве предлагают оставлять больше гречки в России
[20:07]Средний доход на душу населения РФ в первый квартал 2021 года составил 32 612 рублей
[19:47]Москвичей предупредили о проблемах с выездом из города 1 мая
[18:49]В Архангельске сторонника Навального посадили на 2,5 года за клип группы Rammstein
[17:57]Против уволившегося из-за Навального полицейского в Иваново начали проверку по УК
[17:10]Черненькая и рыженький: Милонов благословил солистку "Тату" на работу в "Единой России"
[16:06]"Медуза"* попросила читателей о помощи: "Власти разрушили наш бизнес за один день"
[15:44]Вильфанд: москвичей ожидают прохладные и дождливые майские праздники
[15:27]В России ужесточат правила постановки на воинский учет
[15:23]Закрытие штабов Навального не отменяет "Умного голосования" – Волков
[15:06]Дерипаска призвал ввести цифровой рубль, чтобы не зависеть от SWIFT

Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
sobesednik logo

Что будет с ценами на авиабилеты в 2021 году: прогнозы экспертов

Политика - Деньги
03:18, 01 мая 2021

Что будет с ценами на авиабилеты в 2021 году: прогнозы экспертов
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев известил государство и всех нас о неизбежном росте цен на авиабилеты.

Сначала подешевевшие в 2020 году билеты должны вернуться к уровню цены 2019 года, а потом – дорожать дальше.

Почему дорожают билеты на самолеты

Ковидные убытки авиакомпаний в 2020 году, по словам Ванцева, составили рекордные 130 миллиардов рублей, а пассажиропоток упал на 46%. С лета 2020 года цены на авиабилеты снизились на 30%.

«В целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом», – дал комментарий Ванцев изданию РБК.

Плюс к тому совладелец Внуково упомянул два любопытных обстоятельства. Во-первых, из-за падения курса рубля лизинговая аренда иностранных воздушных судов подорожала на 15-20%. Как раз на столько процентов поднялась стоимость билетов на апрель-июнь 2021 года на отдельные направления, что зафиксировал ряд онлайн-агрегаторов и тут же опроверг Минтранс – на том основании, что это, мол, частный случай, не говорящий о реальном положении дел рынка.

Фото: Global Look Press

Во-вторых, у авиакомпаний выросли затраты и по керосину. А стоимость билетов в этой критической, видимо, ситуации продолжает не подниматься.

«Есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно – либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», – заявил Ванцев.

Правда, оговорившись, что повышать тарифы надо грамотно и аккуратно, чтобы не потерять загрузку рейсов.

«Повышение цен на авиабилеты неизбежно»

Если задуматься над словами Ванцева, мысли приходят серьёзные: уж не мировые ли санкции – читай, Крым, Донбасс, Скрипали и Навальный, а также нефтяной конфликт с саудитами, взвинтили цены на полёты по стране?

Фото: Global Look Press

Позицию авиакомпаний по этому вопросу изложил в интервью Sobesednik.ru директор агентства Авиапорт Олег Пантелеев.

– Представьте, что у вас с 2019  года уменьшилась зарплата. И вот вы через пару лет пришли к работодателю и говорите: я всё понимаю, но давайте всё-таки как-то решать. В силу сложной экономической ситуации наше государство может предоставить бизнесу ограниченный ресурс помощи.

– Поэтому повышение цены билетов – мера неизбежная и естественная.

– Однако доходы россиян в последнее время не растут, а падают.

– Я всё понимаю. Но повышение цены билетов не будет критическим.

Фото: Global Look Press

– Ваш коллега Ванцев отметил, что цены надо поднимать аккуратно, чтобы не потерять пассажиров.

– Это справедливо. Но при этом авиабизнес не может заниматься благотворительностью. Не стоит идти на поводу у клиента, который не может оплатить услуги. Тут даже лучше продать меньше билетов, но по адекватной стоимости.

Внешнеполитические события в какой-то мере влияют на рынок авиаперевозок, однако другие факторы – например, холодное лето, могут повлиять на цену топлива гораздо сильней, – отметил эксперт.

«Надо сажать и расстреливать»

А вот с точки зрения экспертов Независимого топливного союза, причины ситуации действительно лежат далеко от внешней политики – однако в совершенно другой стороне, чем утверждают авиакомпании.

– По поводу авиакомпаний, как и других отраслевых предприятий, у меня давно есть чёткое мнение, – рассказал Sobesednik.ru вице-президент НТС Дмитрий Гусев. – В рамках рыночной экономики, в рамках туристического есть такой полезный инструмент, как хэджирование. Объясню, что это такое, чуть позже.

Дмитрий Гусев//фото: стоп-кадр YouTube

У любых авиакомпаний есть возможность приобретать авиатопливо самостоятельно, а не только в рамках топливно-заправочных комплексов в аэропортах, которые находятся в монопольном владении.

– Поэтому заявления владельцев аэропортов, в распоряжении которых находятся топливно-заправочные комплексы, что у них резко выросла цена на топливо, несколько некорректны.

И им можно задать вопрос: а насколько политика ТЗК выстроена таким образом, чтобы они страховали свои риски? К примеру, возьмём национальные индексы по керосину. На 29 апреля 2021 года у нас керосин стоит 42 300 рублей за тонну. Если мы возьмём 29 апреля 2020 года, было сильное падение из-за пандемии: керосин стоил 25 000 рублей за тонну. Если мы берем 29 апреля 2019 года, керосин стоил 43 000 рублей за тонну.

Фото: Global Look Press

То есть, на сегодня мы можем констатировать, что авиакеросин в 2021 году почти на 3% дешевле, чем в 2019-м. Постоянная просьба дать денег совершенно некорректна, потому что у всех авиакомпаний и аэропортов не выстроена адекватная торговая политика, которая позволяет страховать их риски.

Все билеты, особенно на зарубежные рейсы, номинируется в евро и в долларах, курс значительно вырос с 2019 года, соответственно, стоимость керосина, просчитанная в евро – а базовые тарифы просчитываются в евро или в долларах, опять-таки упала.

– Проблемы авиакомпаний – дело не государства и даже не Федеральной антимонопольной службы.

Я бы задал вопрос господину Ванцеву: а насколько у вас развита конкуренция в топливно-заправочном холдинге? Как ваши компании заправляют самолёты? Может, из-за того, что монополизированы заправки, и растёт цена топлива?

Если мы говорим сегодня об энергоэффективности и об эффективности перевозок, нужно каким-то образом регулировать стоимость самолёта, приобретать, в конце концов, российские самолёты, а не Боинги и Эйрбасы, которые номинированы в евро и в долларах и стоимость которых очень высока при падающем курсе рубля.

Фото: Global Look Press

Выходите на рынок и хэджируйте риски! – подсказывает эксперт. – Вы приходите на биржу, и вам нефтяная компания предлагает: я готова продать вам в январе по такой цене, в феврале по такой, в марте по такой – вы покупаете этот контракт, и в зависимости от рыночных котировок он меняется, но у вас цена уже зафиксирована. Вы можете зафиксировать цену керосина на год-два вперёд, как это делают все мировые компании. Если он подорожает, вы купите его по рыночной цене, но за счёт этого рыночного демпфера будете иметь компенсацию.

Вспоминаем прошлый год, когда цена керосина упала до 25 000 за тонну: ни одна из российских авиакомпаний не создала стратегические резервы, не закупила большие объёмы топлива, чтобы можно было несколько месяцев летать на керосине в два раза дешевле, чем он стоит по рынку. Сначала авиакеросин в прошлом году упал, потом резко вырос, и наши авиакомпании стали кричать: а-а, резко вырос керосин!

Ребята, это хедж – когда всё упало, надо было закупаться фьючерсами, и тогда вы были бы застрахованы на полгода вперёд по идеальной цене. Большинство авиакомпаний в мире продолжают, как говорится, при прочих равных летать и работать по рыночным, а не российским ценам и сохраняют экономику.

– Почему наши компании не пользуются таким вроде бы простым, известным и эффективным коммерческим инструментом, как хэджирование?

– У нас никто не пользуется простыми инструментами – ни колхозники, ни металлурги, никто.

– Потому что считают, что лучше попросить у государства, чем создавать эффективную компанию.

– Заявление Виталия Ванцева адресовано государству с целью получения денег?

– На мой взгляд, да. Посыл примерно такой: либо я сейчас буду поднимать билеты, либо дайте мне какую-нибудь компенсацию на топливо, разрешите поднять топливный сбор или ещё что-то. Ещё раз говорю, это не совсем корректно – постоянно дёргать нефтяную отрасль, потому что нефтянка должна всех спонсировать.

– Ребята, есть куча инструментов, будьте самостоятельными! Почему мы получать хотим, как при капитализме, а работать, как при социализме? Это неправильно.

– Как вам кажется, почему у нас не покупают российские самолёты и платят за лизинг иностранных? Отечественному авиастроению совсем не доверяют?

– Да, но это комплексный вопрос.

– Если люди привыкли, например, к турецкому сервису, то как мы ни бьёмся, а не получается у нас создать такие же условия на южном побережье Чёрного моря. И это проблема не турок, что они делают так дёшево, а наша, что мы не можем создать такие же условия. И здесь то же самое.

Надо в первую очередь подумать, как создать идеальные условия и выйти в рынок. А не так, что мы за государственный счёт создали самолёт, с помощью государства отдаём его в лизинг, а сами не ремонтируем, ничего не делаем. Уровень сервиса, тем более при государственной поддержке, должен быть на максимальном контроле, потому что низкая реализация самолёта или некачественные самолёты при условии, что государство столько денег туда влило, – это просто растрата государственных денег.

– Разработка сделана, самолёт создан, но не продаётся. Тут нужно, как говорится, «сажать, расстреливать» и заставлять нормально работать.

Одни создают комфортные для себя условия с торговлей топливом, приводящие к росту цены на авиакеросин, другие осваивают бюджетные средства на строительство самолетов, которым мало доверия… а расплачиваться в конечном счете приходится пассажирам. Причем дважды: субсидии авиакомпаниям идут из бюджета, пополняемого нашими налогами. А уж о росте цен на авиабилеты и говорить не приходится, это чувствует на своем кармане каждый.

Васильев Николай.

Теги: #Тарифы и цены

Рубрика: Деньги

Поделитесь статьей:

Фото: depositphotos

Деньги

Карты рассрочки в 2021 году: в чем подвох и как пользоваться
Фото: Global Look Press

Деньги

Что будет с ценами на авиабилеты в 2021 году: прогнозы экспертов
Фото: depositphotos

Деньги

Почему растут цены на продукты в 2021 году? Ведь Путин обещал их держать
Политика
"Володя больше не боец": Соловей рассказал о речи Лукашенко "в узком кругу" про Путина
"Не баран чихнул": В США озвучили "шокирующий" план перестройки в России
Элите закроют Европу: Запад усиливает давление на Кремль
Валерий Соловей: Путин перешел в "период дожития"
Общество
Что нового ждет россиян с 1 мая 2021 года: 9 новых законов и правил
Депутата-патриота обокрали в фитнес-зале на 1400 долларов
О Путине все забыли: в Петербурге во время визита президента "появился" Навальный
Авиакомпания, выбросившая пассажиров ради губернатора, отделалась жалким штрафом
Колумнисты
Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Я уже давно об этом говорю, но вот наконец и власти публично констатировали: финансовая ситуация в регионах на грани катастрофы и нужно каким-то образом начинать решать эти проблемы. Только вот способ, каким они предлагают их решать, всего лишь полумеры. Думаю, в 2029-м ситуация воспроизведется в тех же масштабах, что сейчас

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Фильм "Девятаев" – о подвиге советского летчика, сбежавшего из немецкого плена на бомбардировщике. Фильм можно (и нужно) смотреть в кинотеатрах с 29 апреля, он снят по воспоминаниям героя, которого до 1957 года готовы были считать предателем. Но самое интересное рассказал сын Михаила Девятаева: дело его отца до сих пор лежит в архивах под грифом "Секретно"

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Все эти люди отрывают от работы врачей и учителей, ничего созидательного при этом не делая. То есть они, по сути, портят жизнь тем, кто реально что-то меняет, и в этом заключается их главная обязанность. Причем сами они не получают от этой как бы работы ни малейшего удовольствия – я же вижу. Они приличные люди, вы что

Культура и ТВ
Марина Зудина вышла в свет в пальто на голое тело: фото
"Cкажут: испоганил": Вайсберг – о том, как будет снимать в Голливуде "Иронию судьбы"
Догилева подколола Проклову: И почему меня никто не домогался?!
"Почему мы должны содержать Симоньян?": гигантская зарплата ведущей взбесила россиян
Шоу-бизнес
Закат "утренней звезды"
"Боль страшная": Сафронова на съемках "Брата-3" укусила лошадь
"Плаксину грозит тюрьма": Успенская собирается посадить мужа
Лариса Долина рассталась с мужем после 20 лет брака

Здоровье
Названы 5 преимуществ для здоровья при отказе от лифта
Комнатные мухи могут распространять коронавирус
МРТ поможет заранее выявить синдром разбитого сердца
Знаток Вассерман назвал скорую дату окончания коронавируса
Туризм
Где в России не хуже, чем в Турции: 10 самых популярных мест
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Потапенко жестко раскритиковал двойной ПЦР-тест для туристов
Топ-5 стран, куда росиянам сейчас можно полететь вместо Турции
Авто
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Фото в статье: Юрий Феклистов
Муж называл ее Сосисочкой: раскрыты подробности личной жизни королевы Елизаветы II
Фото: стоп-кадр с YouTube
ГИБДД удалила данные об автомобиле предполагаемого отравителя Навального
// фото в статье: Global Look Press
Биржа иностранного труда: как агенты Штази и друзья Путина попадают в российские госкомпании
Владимир Колокольцев // Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Сын главы МВД Колокольцева получил около 70 млн от фирмы-владельца сайта эротических видео
Виктор Золотов // Фото: Global Look Press
Фирма зятя главы Росгвардии получит 193 млн от властей Петербурга после поручения Путина
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Фото: Instagram
"Муж хочет меня уничтожить!" Успенская рассказала о разделе имущества с Плаксиным
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович // Фото: Instagram
"Мое тело все в синяках!" Гогена Солнцева избила сковородкой жена-пенсионерка
Фото: Global Look Press
"Такая красота": Семенович рассказала про свою грудь оскорбившему ее Быстрову
Эдвард Бил // фото в статье: Instagram, соцсети
Блогер на дороге, или ДТП ради хайпа: мог ли Эдвард Бил специально устроить аварию?
Фото: Instagram
"В нашей квартире до сих пор слышу голос Вали": Фирсов разрыдался при словах о Легкоступовой
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
Фото: соцсети
Гусь в семье – товарищ: под Москвой спасенная от съедения птица стала звездой Instagram
Сергей Махлай
Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
^