Средний доход на душу населения РФ в первый квартал 2021 года составил 32 612 рублей

По оценке Росстата, в первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года реальные денежные доходы россиян снизились на 2,8%. Об этом пишет ТАСС.

По отношению к предыдущему кварталу реальные денежные доходы упали на 26%.

При этом средний денежный доход на душу населения в первые три месяца года составил 32 612 рублей, что больше на 3%, чем в период январь-март 2020 года.

Отмечается, что доля оплаты труда возросла на фоне снижения доли доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений.

Минэкономразвития прогнозирует, что в апреле реальные доходы граждан вырастут на 3%.