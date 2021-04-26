Биткоин после падения на прошлой неделе резко вырос до 53 445 долларов

По данным Trading Economics, биткоин резко вырос на 11% в понедельник 26 апреля, пишет «Интерфакс». Днем его цена составил 53 445 долларов, уточняет сервис CoinDesk.

На прошлой неделе самая популярная криптовалюта упала в стоимости на 17%, ниже психологически важной отметки в 50 тысяч долларов. Это был самый низкий показатель за последние семь неделю.

Предполагается, что это произошло после появления информации о повышение налога для богатых жителей США с прироста капитала. Тогда у американцем поумерился интерес к риску.