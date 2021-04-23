Неподтвержденные доходы российских чиновников выросли за год до 79 млрд рублей

Генпрокуратура России выявила в прошлом году почти две тысячи чиновников, чьи расходы не соответствовали их доходам, при этом сумма неподтвержденных доходов госслужащих за год увеличилась в три раза, составив 79 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Как рассказал на заседании Совета Федерации глава надзорного ведомства Игорь Краснов, всего в сфере противодействия коррупции за год прокурорами раскрыто более 245 тысяч нарушений законодательства. Из них почти две тысячи было выявлено при проведении проверок лиц, замещающих государственные и иные должности.

При этом в суды поступило 53 иска о взыскании с недобросовестных чиновников неподтвержденных доходов на сумму свыше 79 млрд рублей. В 2019 году, отметил Краснов, с госслужащих взыскали в три раза меньше – 25 млрд.

Глава ведомства добавил, что суды уже удовлетворили большую часть требований прокуроров – 38 исков на сумму 74 млрд рулей.

По данным Краснова, сообщает «РГ», с 3,6 до 4,2 тысячи увеличилось число выявленных прокурорами случаев неурегулированного конфликта интересов. Треть из них касается деятельности лиц, замещающих должности федеральной государственной службы (1244). Как отмечает глава ведомства, особенно остро проблема проявляется в сфере закупок для государственных нужд, где имеются факты участия в заседаниях конкурсных комиссий лиц, имеющих прямую личную заинтересованность в итоговом решении.