Forbes: совокупное состояние богатейших бизнесменов России выросло на $207 млрд

Российский Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов страны, не обошлось без новичков.

Топ-200 впервые возглавил владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние оценивается в $29,1 млрд (плюс $12 млрд за год). На второе место опустился прошлогодний лидер, владелец «Норникеля» Владимир Потанин ($27 млрд), на третьем оказался владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин ($26,2 млрд).

Как отмечает издание, в 2011 году суммарное состояние участников первого рейтинга 200 самых богатых составило $499 млрд, все следующие годы эта цифра была ниже, и лишь в 2021-м был установлен новый рекорд — $663 млрд.

Согласно исследованию, за последний год совокупное состояние участников списка выросло на $207 млрд, а самые внушительные результаты продемонстрировал сектор интернет-компаний. Оценка состояния владельца Telegram Павла Дурова выросла за год с $3,4 млрд до $17,2 млрд, что подняло его на девятое место в рейтинге. Татьяна Бакальчук, владелица онлайн-магазина Wildberries, внось стала самой богатой женщиной России — ее состояние по данным издания выросло на 1200%, до $13 млрд, она занимает 13 место в списке, а по темпам роста состояния она оказалась на втором месте среди миллиардеров всего мира.

Рейтинг не обошелся и без новичков. Так, в списке оказались 13 человек, которые впервые заняли позиции в топе 200 богатейших бизнесменов. Самым успешным из новичков стал бывший замминистра связи РФ и бывший директор Yota Денис Свердлов, которому принадлежит 76% акций компании по производству электрокаров Arrival. Компания была размещена на NASDAQ с капитализацией $13,6 млрд, благодаря чему он сразу занял 17 место в рейтинге Forbes с оценкой состояния в $10,6 млрд.

В список также попал Владимир Иванов, являющийся акционером «Яндекса» и занявший 159 место в списке. Валентина Шнайдер, семейный бизнес которой является сетью магазинов «Светофор», заняла 182 позицию в рейтинге. Совладельцы JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков попали на 38 и 56 места соответственно. На 108 месте расположился владелец ИК «Регион» Сергей Судариков. Создатель 1С Борис Судариков занял 126 место.

Как отмечает «Forbes», в список включены только 200 самых богатых бизнесменов России, с состоянием не менее $550 млн.