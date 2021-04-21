Песков объяснил свой доход выше, чем у Путина разными доходами от банковских вкладов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ситуацию, которая ранее обратила на себя внимание СМИ. Выяснилось, что Песков за 2020 год заработал на 2,6 миллиона рублей больше, чем президент Владимир Путин.

По словам Пескова, такая разница может быть связана с разными доходами от банковских вкладов, от средств в управлении и по-разному начисляемой зарплатой, передает «Росбалт».

Доход Пескова в прошлом году составил 12,5 миллиона рублей.

Также сотрудник Кремля указал на то, что он далеко не единственный политик из числе тех, чьи декларации оказались более впечатлительными, чем путинские.