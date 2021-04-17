Российские туроператоры потеряли от 5 млрд на решении властей закрыть Турцию

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил о потерях рынка, вызванных решением правительства России прекратить авиасообщение с Турцией, и выразил надежду, что по аналогии с прошлым годом туроператоров и авиакомпании продолжат субсидировать.

По словам г-на Барзыкина, потери отечественных туроператоров, оцениваются по-разному, однако эта сумма точно не меньше пяти миллиардов рублей: «Но здесь еще не учитывались транзитные пассажиры, которые через Стамбул летели», — добавляет он (цитата по ТАСС).

При этом представитель ассоциации считает важным «не только считать потери», но и делать так, чтобы они как можно меньше сказывались на конечных клиентах и туроператорах, которые играют значимую роль на рынке. Он также надеется на отскок рынка после возобновления перелетов в Турцию после 1 июня.

Напомним, что российские власти закрыли границы с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня. Это вызвало не только недовольство со стороны 500 тысяч россиян, уже забронировавших свой отдых там на эти даты, но также колоссальный рост цен на рынке внутреннего туризма на юге России (Краснодарский край, в частности в Сочи) и в Крыму. Многие россияне из-за решения властей столкнулись с трудностями при возвращении на Родину, причем Турция не только является популярным местом для отдыха, но и востребованным на фоне пандемии хабом для тех, кто летает в третьи страны. Как писал Sobesednik.ru, в Росавиации ранее предложили вывозить из Турции россиян за плату от 10 до 12 тысяч.