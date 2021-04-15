Росстат объявил о сокращении уровня бедности в России до минимума с 2014 года

Росстат сообщил, что в 2020 году число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось до минимального показателя с 2014 года. Об этом пишет РБК.

Согласно данным Росстата, уровень бедности в России в 2020 году сократился до 12,1% (17,8 млн человек) — это на 0,2% меньше, чем в 2019 году, и минимальный показатель с 2014 года, когда число россиян с доходами ниже прожиточного минимума находилось на уровне 11,3% населения.

По словам экспертов, снижение показателя удалось достичь за счет господдержки семей с детьми, увеличению соцвыплат, а также благодаря восстановлению рынка труда в конце четвертого квартала.

Благодаря антикризисным мерам властей удалось избежать прогноза Всемирного банка, который ожидал увеличения уровня бедности в России в 2020 году до 14,2%.

В четвертом квартале 2020-го, по подсчетам Росстата, доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 миллиона человек, или 9,2% населения страны.

Общий объем социальных выплат за период с октября по декабрь 2020 года оценивается в 3,4 трлн рублей (включая пенсии по старости), что на 5,9% выше, чем в четвертом квартале 2019 года, и соответствует объемам третьего квартала 2020-го, по данным Росстата.

Как считают специалисты, одной из самых эффективных мер в период пандемии коронавируса оказалась выплата на детей. Общая сумма поддержки семьям с детьми в четвертом квартале составила 110,5 млрд рублей, из которых 97,3 млрд были направлены малоимущим семьям.

Как сообщает Минтруд, работа по снижению уровня бедности будет продолжена в 2021-м. В этом году речь идет об увеличении размеров выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, распространении механизма социального контракта во всех регионах страны и мерах по возвращению уровня занятости к показателям до периода пандемии.

Цель правительства — сократить уровень бедности до 6,5% к 2030 году. По словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, она может быть достигнута если перейти на социальные выплаты всем малоимущим семьям, а не только семьям с детьми.