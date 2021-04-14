ЦБ назвал способы избежать обмана при открытии вклада

Представитель Центрального банка рассказал РИА Новости, какие вопросы нужно задать сотруднику банка перед открытием вклада, чтобы не потерять свои деньги из-за навязывания ненужной услуги.

Он советует подробно расспросить сотрудника банка об оформляемом вами продукте.

Перед заключением договора специалист рекомендует задать сотруднику банка четыре вопроса и уточнить, как эти условия прописаны в договоре. «Гарантирована ли доходность (определенная ставка на весь срок договора)? Застрахованы ли деньги Агентством по страхованию вкладов в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора? С кем заключается договор — банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и т.д?» — уточнил эксперт.

В Банке России отметили, что чаще всего встречается схема, при которой клиент приходит с намерением открыть вклад, а его уговаривают оформить другой договор. Так, вместо вклада могут предложить оформить облигации, векселя самого банка и иные ценные бумаги. Менеджеры банка также могут предложить комбинированный вариант — часть денег на вклад, часть на инвестиции или облигации.

Регулятор рекомендует не спешить с выбором, ведь закон разрешает взять договор домой и как следует его изучить.

«Помните, это ваши деньги и только вам решать, как ими распорядиться», — заключил ЦБ.