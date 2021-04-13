Психолог назвал привычки, которые мешают разбогатеть

Психолог Дмитрий Синарев рассказал агенству «Прайм», что богатства нельзя достичь не изменив отношения человека к самому себе.

По его мнению, ощущение богатства зависит от отношения человека к своей жизни и самому себе, а не только от количества денег. От бедности к богатству нельзя так просто перейти, не оказавшись в достатке, когда есть все необходимое.

«Очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными. Они такими и являются, поскольку испытывают постоянное чувство неудовлетворённости своей жизнью», — считает психолог.

Как говорит Синарев, таким людям никогда не хватает ни денег, ни счастья, потому что им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого выше зарплата, красивее жена, круче машина — всегда можно найти что-то лучшее у другого человека. А настоящий секрет в том, чтобы уметь ценить то, что имеешь.

Также существуют «диванные завистники» — люди, которые умеют обеспечивать свой достаток, однако никогда не становятся богатыми. По словам Синарева, такие личности любят рассуждать о своем внутреннем потенциале, при этом ничего не делая для самореализации, и предпочитают отдыхать у телевизора или в интернете.

«Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на своё жизнеобеспечение. Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства.

И надо понимать, что для нас является наиболее важным», — подчеркивает психолог.

По словам специалиста, можно ценить свою работу за прекрасные отношения с коллегами, но при этом получать маленькую зарплату. В таких случаях у человека появляются сомнения, оставаться в компании из-за коллектива или искать место с большим окладом.

«Найти можно всё и всегда. Однако всегда и за всё приходится платить: временем, силами, здоровьем», — заключил Синарев.