Минэкономразвития прогнозирует снижение роста инфляции в апреле

В обзоре Минэкономразвития сообщается, что в марте российская экономика прошла пик годовой инфляции: 5,8% год к году. В январе показатель достигал 5,2%, а в феврале – 5,7%.

В ведомстве предполагают, что апрельский рост составит 0,5-0,6%, пишет ТАСС. При этом ведомство отмечает, что продовольственные товары в марте подорожали меньше, чем в феврале (0,82% и 1,22% соответственно).

Повышенные темпы роста наблюдаются в таких плодоовощных наименованиях как лук, капуста, картофель и морковь. Ранее Sobesednik.ru писал, что в ФАС намерены проверить производителей овощей на предмет ценообразования. Но большее внимание у надзорного ведомства вызвали цены ретейла и производителей на яйца и мясо птицы.

Положительные моменты описываются в сфере влияния на сдерживание цен на растительное масло и сахар. Но и на эти товары продолжается постепенный рост.

В непродовольственных товарах особенно отмечается рост в строительно-ремонтной сфере.