Инженер в Москве и сварщик в Якутске: названы самые высокооплачиваемые вакансии в РФ

Самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России нашлись в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

По данным экспертов, одну из самых высоких зарплат в области производства получает инженер угольной компании в Москве — 250 тысяч рублей в месяц.

Второе место в рейтинге занимает вакансия оператора производства цельномолочной и кисломолочной продукции в Магаданской области. Такому специалисту готовы платить до 220 тысяч.

В Якутске требуется сварщик на трехмесячный период в национальное агентство контроля сварки с опытом работы не менее трех лет, там ему предлагают зарплату от 165 тысяч. Также в Якутске ищут инженера-лаборанта по ремонту дорожного покрытия, которого ждет ежемесячный оклад в размере 150 тысяч в месяц с предоставлением жилья и трёхразовым питанием.

На производственном предприятии в Москве обивщик мягкой мебели с опытом работы не менее двух лет сможет зарабатывать до 150 тысяч. Швейные работы компания-работодатель готова оплачивать дополнительно.

В топ самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства также вошли должности начальник производства во Владимире (до 100 тысяч), машинист буровой установки в Красноярске (150 тысяч) и специалист на предприятие тяжелого станкостроения в Краснодаре (до 100 тысяч).

Ранее Sobesednik.ru назвал российские регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами. Наибольшими доходами в стране могут похвастаться сахалинские нефтяники, которые в среднем зарабатывают около 380 тысяч рублей в месяц.