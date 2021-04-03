Тульский пряник и кокошник защитят от незаконной эксплуатации в Европе

Россия готовится к подписанию Женевского акта Лиссабонского соглашения, пишет «Парламентская газета». Этот документ позволит единожды запатентовать региональные бренды на территории всего Евросоюза, а не оформлять патент в каждом отдельно взятом государстве.

Минэкономразвития и Роспатент уже готовят соответствующую документацию. Для участия в Лиссабонском соглашении стране необходимо иметь отдельное законодательство о брендах регионального происхождения. С 2017 года процессом разработки законодательства особо заняты в Совете Федерации.

Ранее за рубежом неоднократно случались инциденты с эксплуатацией некоторых российских брендов вроде кокошников «Русская корона» и «Крымского игристого». Производители игнорировали вопрос об «авторских гонорарах» для патентообладателей.

В случае имплементации соглашения Россия сможет претендовать на гонорары по целому ряду наименований, среди которых осетинские пироги, тульский пряник, казанский чак-чак, адыгейский сыр, кавказские минеральные воды и многое другое.

Предполагается, что развития культуры бренда в России поможет и в вопросе развития сельских территорий России.