Россиян хотят заставить оплачивать чужие долги за ЖКУ

Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ, которые накопили предыдущие владельцы.

С такой инициативой выступила ассоциация «ЖКХ и городская среда», об этом сообщают «Известия». Документ уже направили в Минстрой.

Как рассказал заместитель генерального директора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев, сейчас в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса долги за сборы по взносам на капремонт при продаже квартиры переходят от старого собственника к новому.

Однако остальная задолженность за управление, содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги остается за предыдущим владельцем.

Гордеев подчеркнул: «Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги».

В связи с этим ассоциация предлагает обязать новых собственников квартиры выплачивать все долги предыдущего владельца.

По данным Минстроя, за III квартал 2020-го общий объем задолженности потребителей за ЖКУ в России составил 1,35 триллиона рублей.

По словам специалиста, поправки простимулируют покупателей квартир запрашивать справки об отсутствии долгов. Если задолженность есть, покупатель сможет попросить продавца погасить ее или предоставить скидку на жилье.

Каверин Дмитрий.