Алексей Кудрин: 1,7 млн россиян стали самозанятыми

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совфеда сообщил, что опасения по введению статуса самозанятого сотрудника не оправдались.

«Говорилось о рисках возникновения монорежима, когда новый налог используется только одной категорией налогоплательщиков или произойдет массовый переход предпринимателей из других налоговых режимов, но эти опасения не оправдались», — цитирует Кудрина «Росбалт».

Также не замечено, чтобы работодатели переводили сотрудников на режим самозанятости, но ведомство продолжает мониторить ситуацию.

Всего с момента начала кампании по привлечению налогоплательщиков из числа самозанятых в новом статусе получили регистрацию 1,7 миллиона россиян.