Бытовая техника и гаджеты могут подорожать на 20% уже в апреле

По словам опрошенных участников российского рынка электроники и экспертов, стоимость электроники увеличится на 10-20% со второго квартала нынешнего года, сообщает ТАСС.

Как говорят эксперты, увеличение стоимости продукции произойдет на фоне подорожавшей логистики и дефицита комплектующих, проблема с которыми, по прогнозам, не будет урегулирована до конца года.

Исполнительный директор «diHouse» Андрей Тарасов сообщает, что стоит ожидать повышения стоимости мобильной техники на 10-20%. По словам Тарасова, потребители ощутят рост стоимости электроники уже во II квартале этого года, когда на полки магазинов поступят товары, закупленные по новым ценам.

По мнению директора по закупкам «Ситилинк» Олега Пчельникова, «практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен». Помимо этого, производители продукции уже отгружают на 30-50% меньше товаров, чем до начала пандемии.

«На высокотехнологичные товары – смартфоны, видеокарты, ноутбуки, мониторы, телевизоры – наибольшее влияние оказывает дефицит компонентой базы: микросхем, LCD и OLED матриц. На крупную бытовую технику основное влияние оказывает дефицит контейнеров и пятикратный рост стоимости фрахта», — считает Пчельников.

Эксперты ожидают дефицит телевизоров при одновременном росте цен на них, рост цен на ноутбуки низкого ценового сегмента и видеокарты.

По заявлению аналитика Эльдара Муртазина, 2021 год станет сложным для рынка электроники. Это произойдет не только из-за дефицита комплектующих и сложностей с поставками, но и из-за уменьшения покупательской способности россиян.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о предстоящем повышении цен на одежду и обувь в России и дефиците туалетной бумаги во всем мире.

Каверин Дмитрий