Правительство Мишустина не переживет осень: Дерипаска сделал неожиданное заявление

Первым громким событием 2020 года в России стал вовсе не приход пандемии коронавирусной инфекции, а объявление об отставке правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Вот уже больше года Кабмином России руководит экс-глава ФНС Михаил Мишустин, которого, как неоднократно отмечали эксперты, назначили на этот пост с прицелом на усиление фискального давления на россиян в преддверии целого ряда кризисных процессов.

Впрочем, от своего предшественника Мишустин вполне может унаследовать не только потоки критики в адрес Кабмина, которые, похоже, не прекращались ни на день, но еще и политическую судьбу, несмотря на то, что в 2020 году его неоднократно называли одним из вероятных кандидатов в «преемники». Теперь же все чаще звучат прогнозы о том, что правительство РФ в его нынешнем составе вряд ли сохранится до конца текущего года.

К примеру, как считает известный российский бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска, команду Мишустина могут отправить в отставку уже после выборов в Государственную думу, которые состоятся в сентябре 2021 года. Своим прогнозом предприниматель поделился с читателями своего telegram-канала.

«Решение Центробанка о повышении ключевой ставки – это атака на прибыль компаний и доходы россиян. Причем, вполне очевидно, что оно преследует уже не экономические, а именно политические цели. Вероятнее всего, Центробанку было мало «успехов» за прошедшие пять лет, которые привели к отставке весьма либерального правительства Дмитрия Медведева.

Теперь регулятор решил похоронить молодое правительство технократов Михаила Мишустина, которому вряд ли удастся пережить осенью новую Думу из-за отсутствия роста доходов самых бедных граждан страны на фоне восстановительного роста, который демонстрирует глобальная экономика.

Да и граждане уже не хотят верить «завтракам», причем, правительство ничего добиться не может, пока не будет изменена денежно-кредитная политика ЦБ РФ. И западные партнеры, как на вчерашней брошке главы Центробанка, обязательно воспользуются ситуацией, чтобы еще больше подлить масла в огонь социального недовольства, попутно подбодрив оппозицию», – пишет Дерипаска.