Россияне назвали комфортную сумму ежемесячного кредитного платежа

По мнению 39% россиян, комфортная сумма для семейного бюджета по ежемесячному платежу по кредиту не должна превышать 5 тысяч рублей, говорится в исследовании банка «Открытие».

Согласно результатам опроса, среди 1 тысячи россиян 38% респондентов готовы платить от 5 до 15 тысяч рублей по ежемесячному платежу по кредиту, 17% – от 15 до 25 тысяч. И только 6% готовы отдавать по кредиту свыше 25 тысяч рублей.

Почти половина (44%) опрошенных считают, что сейчас стоит воздержаться от кредита и предпочтительнее копить деньги на крупные покупки – такие, как квартира, машина, отдых или ремонт. В то же время 30% респондентов считают, что выгоднее взять кредит на крупные покупки. А по мнению 26%, сейчас лучше вообще отказаться от крупных затрат.

Ипотеку в этом году собираются оформить 15% опрошенных, автокредит – 12%, а потребительский кредит – 18%.

При этом всего лишь 23% опрошенных настроены оптимистично и ожидают падения ставок по кредитам: 30% ожидают повышения ставок по розничным кредитам, а 47% предполагают, что ставки кредитования и рефинансирования останутся без изменения в 2021 году.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) привело данные о том, что на конец января 2021 года доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов выросла с 17,8% до 23,5% в сравнении с прошлым годом.

Дмитрий Каверин.