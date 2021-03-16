Расходы москвичей оказались самыми стабильными на фоне рекордного роста по РФ

В прошлом месяце специалисты зафиксировали максимально высокий с 2012 года индекс покупательской активности россиян.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные холдинга «Ромир», в феврале этот показатель составил 186%.

Сообщается, что траты российских потребителей в годовом выражении в прошедшем месяце увеличились на 4,5%. Вместе с тем данные по реальным расходам с учетом инфляции снизились на 1,3%. Это говорит о том, что потребительский спрос не увеличился, однако люди стали тратить больше денег, покупая меньше.

Отмечается, что самый заметный рост расходов зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе (20,5%), а самый незначительный – в Москве (0,5%). В Приволжском федеральном округе и вовсе наблюдается сокращение трат на 1,1%.

В городах-миллионниках темпы роста упали на 0,5%, а в небольших городах с населением от 100 тысяч до 500 тысяч годовой показатель поднялся на 12%.

Также исследователи установили, что траты россиян с высоким доходом увеличились на 3,7%, расходы людей со средним доходом – на 6,4%, а у граждан с низким доходом объем трат не изменился.