Список богатейших людей с состоянием более $100 млрд пополнил Уоррен Баффет

Состояние 90-летнего американского миллиардера Уоррена Баффета превысило 100 миллиардов долларов.

Как отмечает «Интерфакс», это произошло на фоне рекордного роста цен акций его инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc. Стоимость акций класса «A» Berkshire накануне, 10 марта, поднималась до $407,75, а на закрытие рынка составила $398,840, что на 1,9% выше уровня предыдущей сессии.

В рейтинге Bloomberg Billionaires состояние Баффета на данный момент составляет $100,4 млрд. Он попал в список шести людей с состоянием более $100 млрд, куда входят, в частности, основатель Amazon.com Джеф Безос, создатель Tesla Илон Маск и бывший руководитель Microsoft Билл Гейтс.

Отмечается, что Уоррен Баффет направил на благотворительные цели около половины принадлежавших ему акций Berkshire с 2006 года – если бы он не делал столь щедрые пожертвования, его состояние могло бы сейчас достигать $192 млрд.