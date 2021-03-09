В России заговорили о дефиците уксуса. Цены уже пошли вверх и не торопятся снижаться

Поставщики начали сообщать о проблемах с уксусной кислотой на российском рынке. Как сообщает VTimes со ссылкой на собеседников в отрасли, продукт начал дорожать и уже ощущается «определенный дефицит». Уксусная кислота, в частности, применяется в нефтехимии, фармацевтике и пищевой промышленности.

По сведениям издания, завод «Еврохима» «Невинномысский азот» увеличил отпускные цены на треть. Столовый уксус в итоге уже вырос в цене на 7-9%, а уксусная эссенция стала дороже сразу на 60-70%. При этом лучше ситуация станет едва ли: «Невинномысский азот», на который приходится 2/3 всей потребляемой в РФ уксусной кислоты, по плану должен более чем на месяц остановиться для проведения капитального ремонта, а в «Еврохиме» уже признаются, что образовался «определенный дефицит» продукции.

В качестве причин называют резкий рост спроса со стороны фирм, перерабатывающих кислоту в бутилацетат и винилацетат, и удорожание метанола на мировом рынке, объясняет глава PR-департамента «Еврохим» Владимир Торин. Метанол используется для синтеза уксусной кислоты.

Поставщики беспокоятся, что в ближайшее время цена на уксус продолжит расти, однако в «Еврохиме» успокаивают, указывая на то, что во время простоя завода намерены избавиться от остатков, что исключит увеличение дефицита на рынке. Никто из прокомментировавших рост цен фирм, которые используют кислоты в производстве, впрочем, пока не говорит о возможном росте цен для конечного потребителя.