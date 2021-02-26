Взятка внедорожником обошлась экс-чиновнику в ЯНАО 8 годами колонии строго режима

УСК по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, что бывший чиновник администрации Пуровского района восемь лет проведет в колонии общего режима.

Таков вердикт суда был по делу о взятке, полученной в 2013 году. Фигурант дела — бывший замначальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики в администрации.

Чиновник получил от директора компании «Альфастрой» автомобиль стоимостью 2 480 000 рублей. В обмен на это должностное лицо приняло здание школы на 240 учащихся в одном из сёл региона и выплатило организации 62 миллиона рублей, положенных по госконтракту. Строительные работы при этом завершены не были.

Кроме срока бывший сотрудник администрации приговорен к штрафу на сумму внедорожника, полученного в качестве взятки.

Сам взяткодатель ушел от наказания. Его дело прекратили в связи с деятельным раскаянием и активной помощью следствию.