В 2021 году 11% малого и среднего бизнеса объявят себя банкротами

За 2020 год в России не состоялось волны банкротств малых и средних предпринимателей, благодаря мораторию на эту процедуру для наиболее пострадавших от пандемии компаний.

Всего за минувший год закрылись лишь 1,7% малых и средних бизнес-инициатив.

Но эксперты прогнозируют, что депрессивным для некрупного предпринимательства окажется именно 2021 год, пишет отраслевой телеграм-канал «Свободная касса».

По данным аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 11% средних и малых предприятий в России намерены подать заявления о банкротстве.

Еще в мае минувшего года лишь 13,4% из 2055 российских компаний малого и среднего бизнеса были уверены, что продолжат работу.