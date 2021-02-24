В России нужно всего 30 млн рублей, чтобы войти в 1% богатейших людей страны

Россия заняла 20-е место по величине порога вхождения в 1% богатейших людей страны. В странах-лидерах по этому показателю значатся Монако с $7,9 миллиона, Швейцария с $5,1 миллиона, США с $4,4 миллиона, Сингапур с $2,9 миллиона, а также Новая Зеландия и Гонконг с $2,8 миллиона в каждой. В России для этого достаточно иметь всего лишь $400 тысяч, или чуть меньше 30 миллионов рублей.

По данным исследования Knight Frank, которое приводит Bloomberg, разница между этим показателем в Монако и в Кении, занявшей последнее, 30-е место, огромна — чтобы войти в 1% богатейших людей Кении нужно в 400 раз меньше денег, чем в Монако. Эксперты приходят к выводу, что пандемия заметно увеличила разрыв между благосостоянием в бедных и богатых странах.

При этом 20-е место в этом рейтинге у России не мешает ей занимать 10-ю строчку в рейтинге по числу людей с активами на сумму больше $30 миллионов. В РФ таких людей порядка восьми тысяч, в США — около 180 тысяч, а в Китае — 70 тысяч.