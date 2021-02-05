Переход Европы на возобновляемые источники энергии подкосит экономику России

Традиционное ископаемое топливо в Европе начинает уступать возобновляемым источникам энергии. В целом в 2020 году объемы первых сократились на 37%, а объемы вторых соответственно увеличились на 38%, пишет Telegram-канал «Новый век».

В Великобритании, Испании и Германии показатели вовсе кренятся в сторону экологичной энергетики. В Финляндии увеличивают присутствие ветряных и солнечных электростанций и к 2035 году могут отказаться от импорта электроэнергии.

Россия таким образом может лишиться крупнейшего иностранного покупателя в лице Финляндии. Вместе с тем в Евросоюзе начнут действовать экологические пошлины для перехода на чистую энергетику.

РФ рискует остаться аутсайдером на рынке энергии, если продолжит курс сырьевой экономики.

«Для развития ВИЭ в стране нужны налоговые льготы, прямые субсидии и юридические привилегии для зелёных технологий. Нужно на законодательном уровне совместно с учеными создавать новые нормативы, требующие повышения энергоэффективности зданий и освещения», — заявляет эксперт в сфере электроэнергетики Сергей Сизиков.