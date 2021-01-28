Минтруд будет платить работодателям, чтобы они взяли безработных из их базы

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что компании, которые трудоустроят граждан, состоявших на учете в службе занятости до 1 января 2021 года, получат от государства субсидию в размере трех МРОТ (порядка 30 тысяч рублей). Это потенциально может коснуться 220 тысяч человек.

Однако рассчитывать на единовременную выплату обещанной суммы работодателям не приходится — через месяц работы сотрудника будет выделен один МРОТ, через три месяца — второй, а ещё через три месяца — третий. Таким образом сотрудник должен проработать на предприятии как минимум семь месяцев, чтобы фирма получили все деньги.

«Приоритетная задача центров занятости — помочь стать участниками этой программы наиболее уязвимым на рынке труда категориям граждан. Это и женщины с маленькими детьми, граждане с инвалидностью. Такие субсидии помогут организациям в адаптации новых сотрудников», — приводит ТАСС слова Котякова.

На реализацию этой меры таким образом должны потратить порядка 7 миллиардов рублей. Всего же на борьбу с безработицей запланировано израсходовать 21 миллиард рублей по всей стране за год.

Глава Минтруда также отметил, что для выхода на прежний, докоронавирусный уровень по безработице до конца года нужно трудоустроить миллион человек.