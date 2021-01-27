Генпрокуратура нашла у единоросса из Госдумы бизнес по золотодобыче

Генеральная прокуратура установила, что депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Сопчук фактически являлся владельцем золотодобывающей компании «Терней Золото». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Стоимость компании составляет 38,5 миллиарда рублей. При этом он скрывал факт причастности к коммерческой деятельности и не декларировал доходы.

Надзорное ведомство также отметило, что депутат препятствовал проведению следствия. Во время одного из обысков политик забрал папки с финансово-хозяйственными документами и уехал.

Дело на Сопчука было заведено по показаниям экс-депутата Госдумы Василия Усольцева. Тот обвинялся по той же статье: занимался коммерческой деятельностью, имея государственную должность.

Держателем 100% акций «Терней Золото» была сестра депутата, Людмила Стукова. Она являлась номинальным владельцем. Сама она при этом 25 лет до 2019 года она проработала в ТФОМС Уссурийска.

Адвокаты депутата настаивают, что бизнес ему не принадлежит, а показания, на которых строилось дело, необъективны.