Из-за коронавируса закупки золота Центробанком сократились в 6 раз

Центробанк за 2020 год закупил всего лишь 0,9 миллиона унций монетарного золота, передает «Интерфакс». Это почти 28 тонн. В процентном отношении золотые запасы Банка России выросли на 1,2%.

Но при этом показатели в шесть раз меньше, чем по закупкам 2019 года. Тогда государственный регулятор закупил 5,1 миллиона унций золота.

О том, что ЦБ прекращает закупки драгоценного металла на внутреннем рынке, сообщалось еще в апреле минувшего года.

При этом увеличилась стоимость имеющихся запасов, поскольку за год рост цен на золото превысил 25%.

В ноябре портал Всемирного золотого совета GoldHub писал, что снижение спроса со стороны России на монетарное золото стало следствием эпидемии COVID-19.

В 2019 году Россия увеличивала продажи золота в восемь раз. 93% этого количества закупалось Британием.