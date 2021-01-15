Пандемия и путинский закон приведут к росту цен на связь на 15-16%

Операторы связи будут вынуждены поднять цены на тарифы примерно на 15-16%, считают в агентстве Content-Review. О подобных мерах неоднократно предупреждали сами операторы. Причина — новшества госрегулирования и издержки, связанные с пандемией.

По мнению главы агентства Сергея Половникова, в первую очередь рост тарифов будут осуществлять за счет пакетов за 500-900 рублей, пользователям которых не слишком критично изменение на 100 рублей в месяц. Хотя у операторов есть множество неочевидных методов для получения дополнительного дохода, скорее всего в этот раз они просто увеличат стоимость, считает эксперт.

Цены для граждан поднимать будут в связи с дополнительным издержками для операторов, пишут «Ведомости». Причем кроме пандемии, из-за которой компаниям пришлось перестраивать структуру мощностей в пользу усиления спальных районов, значительную роль оказало государственное регулирование.

Кроме «пакета Яровой», потребовавшего от операторов крупных затрат, на стоимости тарифов для людей также сказалась и инициатива президента РФ Владимира Путина, который год назад предложил сделать список бесплатных интернет-ресурсов, так называемых «социально значимых сайтов»). Для того, чтобы реализовать идею Путина, рынку связи придется потратить около 150 миллиардов рублей, следует из их отчетов, или порядка 10% годовой выручки. В 10 миллиардов обойдется реализация Единой биометрической системы.

«Совокупно ежегодные расходы операторов на исполнение законодательных инициатив в случае их принятия в текущей конфигурации могут превысить 200 млрд рублей», — пишет Content-Review.